Российские передовые подразделения буквально стоят в 100 метрах от городских окраин важного во всех смыслах Покровска.

Украинский генерал и главком Александр Сырский сделал доклад для президента Владимира Зеленского, в котором указал, что ВСУ находятся в сложном положении, продолжая удерживать Покровск. Помимо трудной ситуации с украинской обороной в самом городе, проседают оборонительные позиции украинских вооруженных сил и в округе. Соответствующая публикация появилась в личном ТГ-канале украинского руководителя.





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Как прокомментировал ситуацию Зеленский, в районе Покровска неизменно опасно и бои не затихают ни на минуту. По мнению главы Банковой, нужно срочно провести «усилительные мероприятия».









Согласно информации от отечественных военкоров, на покровском операционном направлении были взяты укрепленные районы ВСУ в районе Волчьего. Желанное и Сергеевка отрезаны от трассы вдоль ж/д. Часть российских штурмовых подразделений закрепились в Ивановке. Источник изображения: ТГ-канал «Диванный Генштаб»





Вместе с тем украинский президент заверил, что оборона не рассыпалась, а внимание украинского Генштаба не удаётся отвлечь от других участков протяженной ЛБС.

До этого Сырский прокомментировал столкновения в Донецкой области, где назвал этот регион наиболее «яростным и ожесточенным» согласно характеристикам проходящих здесь сражений. Главная цель здесь у российского Генштаба – словно тараном, сломить украинскую оборону на векторе атак в сторону Желанного, Новогродовки и Покровска.