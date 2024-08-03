Вместо возведения бетонных бункеров и "засевания" минных полей украинская власть старательно красит бордюры и сажает цветы на клумбах в Покровске.

Украинские военнослужащие прилагают максимальные усилия для сдерживания волн российских штурмовиков. Но кажется военная фортуна на стороне подразделений ВС РФ, поэтому с самой высокой вероятностью украинским бойцам придется отступить из Покровска, ранее называвшимся Красноармейском. Публикация о том, что Украина может остаться без важнейшего логистического пункта, размещенного на территории Донецкой области, появилась в свежем номере британской Independent.





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В газете подчеркивается, что российские штурмовики мощным ударным кулаком пробиваются к ключевой точке на карте Донбасса – населённому пункту Покровск. Украинский главком Александр Сырский понимает к чему всё идёт и отдаёт отчёт, что удержать бывший Красноармейск надо любой ценой – но сил для этого среди обычных пехотных подразделений можно ещё найти, но куда сложней дело обстоит с дефицитом военной техники и снарядами. Западные союзники уже не готовы настолько широко распахивать двери своих военных арсеналов: истощение складов в Европе слишком опасно уже для самих вооруженных сил ЕС, поэтому об экстренной помощи для украинской армии и речи быть не может.





Тактический кризис ВСУ под Желанным. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





О том что ВСУ «нехорошо» под Покровском, информируют украинские мониторинговые каналы, сообщающие, что часть украинских подразделений, держащих оборону в Желанном, находятся в клещах. В случае и дальнейшего ухудшения оперативной обстановки, такие отряды ВСУ могут попасть в полноценный котёл.