Эта многоходовая операция российского Генштаба вынуждает выбирать украинских визави – продолжать удерживать Волчанск или перебросить дефицитные резервы под Покровск.

Киеву остаётся бессильно наблюдать, как российские штурмовики стремительным рывком двигаются к стратегически важному во всех отношениях для украинской армии Покровску, расположенному в Донецкой области. О новых вызовах на поле боя для украинского Генштаба рассказывается в свежей публикации американского Forbes.

Иностранные журналисты в материале констатируют, что чем ближе получится приблизиться к городскому периметру бывшего Красноармейска, тем тяжелее украинским солдатам и офицерам сделать хоть что-то для нормализации своей оборонной тактики.

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Для "самых умных" подразделений ВСУ, решивших окопаться в городе, ВКС РФ для переформатирования местности использует ФАБы. Поэтому даже города для украинских подразделений удержать крайне сложно.





О том что удержание Покровска критически важно, косвенно напоминает сражающаяся здесь на стороне украинской армии элитная без кавычек 47-я механизированная бригада ВСУ, вооруженная дефицитной западной техникой и военнослужащими, проходившими в недавнем времени обширную зарубежную подготовку в странах НАТО. Но даже наличие американских танков и БМП не гарантирует успех украинским воинам, против которых российские генералы придумали особую тактику борьбы. Тем более новое поведение ВС РФ на поле боя показало себя успешным – иначе не было бы такого скоростного продвижения на покровском операционном направлении, резюмируют авторы статьи в Forbes.

Лишний раз напоминает, что ситуация до крайности серьёзная, тот факт, что в июне город посетил Владимир Зеленский. Правда вряд ли лишь воодушевляющие речи украинского президента способны переломить ситуацию в пользу ВСУ. Прямо сейчас объективно российское воинство много сильнее чем украинская армия, ведомая главкомом Александром Сырским. Последний вынужден даже был публично признать, что под Покровском успех сопутствует ВС России.