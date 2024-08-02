Сводки о том, что у украинской армии всё плохо на покровской ЛБС, публикует не российский Генштаб, а уже сами военные ВСУ..

На Покровском операционном направлении передовые отряды российских штурмовиков непосредственно продвинулись в Ивановку, Желанное и Сергеевку, сформировав тем самым для рада украинских подразделений, задействованных здесь в качестве сдерживающих стремительный и тяжелый натиск российских сил, тот самый «общеупотребительный» гипотетический котёл, за которым дело не станет – лишь надо сомкнуть только что образовавшиеся клещи, о чем пишет ТАСС. Такие данные у отечественных журналистов от силовых ведомств, участвующих в боевых действиях на СВО.

В материале указывается, что хуже всего украинскому гарнизону Желанного, чьей задачей было просто удержать населённый пункт и не дать продвинуться штурмующим группам ВС РФ дальше. Но вместо этого из-за слабости флангов ВСУ, российские подразделения обошли по сторонам украинские позиции, тем самым образовав клещи.

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Само Желанное находится в Донецкой области в Ясиноватском районе, северо-западнее Очеретино и Прогресса.





Что делать с "прогрессовским цветком", когда потеря н.п. Прогресс поставила перед украинским Генштабом слишком трудные вопросы, не знают ни главком Сырский, ни его подчиненные генералы. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





Информацию о том, что положение ВСУ после оставления Прогресса продолжает оставаться далёким от идеального, но слишком близкого к критическому, описывают и проукраинские мониторинговые группы и порталы. Ситуация оказалась настолько вопиющей, что «пройти мимо» не получилось и у украинского Главкома Александра Сырского, хотя в обычае этого генерала ВСУ соблюдать молчание, даже когда ситуация весьма экстремальная. Так было во время боёв за Бахмут. И вот спустя год Сырский «не сдержался», заявив, что на покровском векторе атаке российским силам способствует заметный успех.