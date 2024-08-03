Вместо купирования полномасштабного прорыва, главком ВСУ Сырский накапливает силы для "харьковского контрнаступа".

Официально более чем скромный на комплименты в адрес российской армейской группировки украинский главком Александр Сырский, вынуждено признал успехи ВС России на покровском операционном направлении, заявив, что «РФ "кое-где" имеет "незначительный успех». Но этот генерал ВСУ в бытность свою командующим под Бахмутом (Артемовском), ровно точно так же не хотел признавать продвижения российской стороны, пока полностью не потерял этот маленький донбасский город. И кажется история вновь повторяется.





реклама





Как пишет украинский ресурс «Страна.ua», чьи журналисты цитируют портал Deep State, передовым российским подразделениям осталось сделать небольшой рывок на 100 метров, после чего будет официально зарегистрирован вход ВС РФ в Торецк. О продвижении прямо в периметр городской агломерации сообщает отряд беспилотных сил Voron 100 принадлежности ВСУ.





Географическая привязка от украинского DP на 00:15 по Москве.





Но гораздо менее приятная ситуация складывается для украинского гарнизона Желанного, чьи возможности отступить на запасные позиции с каждым часом безвозвратно растворяются. Дело в том, что фланги украинской обороны в населённом пункте оказались смяты в момент трудного для ВСУ штурма российских групп. Поэтому над поселением нависла пара клещей. Следующий этап теперь – создание полноценного котла. А для украинских солдат и офицеров в Желанном есть лишь два выхода: под покровом темноты отступить из н.п. или же ждать подкрепления, сковывающего продвижение российских передовых групп. Но по последним данным генералы РФ отдали приказ о переброске нескольких дополнительных бригад под Покровск, что вряд ли делает шансы удержать город и округу военнослужащими ВСУ реальными.