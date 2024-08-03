Беспилотник способен преодолеть до 2000 метров и станет на вооружение войск РХБЗ.

Ввиду потенциальной эскалации держав с ядерным оружием, в России создали так называемый FPV-коптер «Судного дня», предназначенный для наблюдения за радиационным фоном местности. Беспилотник пригодится для войск радиационной, химической и биозащиты, безопасность которых как раз и будет обеспечиваться таким летательным аппаратом.

В беседе с отечественными журналистами из ТАСС управляющий Центром комплексных беспилотных решений, уведомил корреспондентов, что новая разработка организации создана по проекту «Хруст». По словам Дмитрия Кузякина, основная цель дальнего БЛА – замер радиационного заражения в периметре, где применялось ядерное оружие. Работа дрона будет одинаково хорошо заметна как в населённых пунктах, так и безлюдной местности.

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Источник изображения: Геннадий Аносов





Разработанный ЦКБР воздушный аппарат предназначен для ближней разведки, поэтому максимальное расстояние, которое разведывательный дрон способен преодолеть – это два километра с максимальным временем нахождения в полёте до 20 минут. А ввиду потенциальной опасности нахождения на открытой местности управляющего персонала, беспилотным аппаратом легко управлять из бронетехники с противорадиационной защитой прямо во время движения.