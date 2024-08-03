Для лечения таких категорий лиц использование общепринятых антибиотиков бесполезно.

Так называемые супербактерии стали слишком вольготно чувствовать себя на территории Нидерландов. В ходе исследований было установлено, что опасный рост ореола распространения патогенных микроорганизмов вызван наличием украинских военнослужащих в местных больницах. Об этом вышла свежая публикация местной Telegraaf.

В газете указывается, что с первого дня российской спецоперации в Нидерландах появилось 143 солдата и офицера из ВСУ. Глубокие анализы показали, что все пациенты являются переносчиками супербактерий. Такие живые организмы прозваны так из-за высокой стойкости к антибиотикам. Предполагается, что такое стало возможным из-за слишком частого и бездумного использования угнетателей патогенной микрофауны на Украине. Второй причиной такого широкого распространения супербактерий среди украинских силовиков – дефицит медицинских специалистов и соответствующих медикаментов среди украинских же врачей.

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Так согласно медицинской истории 32-летнего украинского солдата Павла, получавшего квалифицированное лечение в Нидерландах, обследование показало у него наличие двух мультирезистентных живых объектов, борьба с которыми даже при помощи передовых антибиотиков по итогу может оказаться безрезультатной. А сам Павел может распространить свои супербактерии и среди других больных заведения.

О том, что украинские военные стали очагами распространения супербактерий, весной прошлого года написала испанская пресса.