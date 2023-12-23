Как с ними бороться медицинское сообщество не знает

Европа может столкнуться с нашествием устойчивых к антибиотикам так называемых супербактерий. О непростой потенциальной судьбе европейской медицины решили рассказать в газете The Hill.

В публикации утверждается, что украинские врачи обнаружили микробную вспышку, которую очень сложно подавить традиционными в этом случае противовирусными препаратами. Теперь невосприимчивая к атаке антибиотиками бактерия напрямую угрожает как украинской армии, так и гражданскому населению восточноевропейской республики. Кроме того, дальше высокотолерантная к медикаментозному воздействию бактерия начнёт организовывать штурмы европейских больниц и клиник. И простых решений как с этим справиться, пока ещё не предложено.

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Источник фото: РИА Новости





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Как рассказали источники в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, украинские госпитали столкнулись с небывалым ростом количества микробов, которые не боятся антибиотиков и уже пока что в малозначительных количествах стали проникать за пределы западной государственной границы Украины. Но дальше возможны заметны куда более серьёзные обострения и за всё это придётся отдуваться простым врачам и обычным гражданским, резюмировали в публикации.