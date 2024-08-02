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Newsweek: ВС РФ за счет скоординированного взаимодействия смогли за день уничтожить три Patriot
Поражение американских установок ПВО на фоне прибытия F-16 на Украину не добавили ни капли уверенности в безопасности дорогостоящих западных самолётов украинскому Генштабу и его западным союзникам.

Российская армия и её подразделения благодаря тесной связке между различными видовыми отрядами, за один день смогли поразить три установки американского ЗРК Патриот, дефицит которого в мире всеобъемлющий. Речь идёт об очень удачном периоде для армейской группировки РФ, и очень плохом дне недели для ВСУ. Ведь потеря даже одной пусковой установки западного производства, функциональность которой соответствует всем современным протоколам противовоздушной обороны, свежая боль для украинского командования – получение новых установок такого уровня тяжело далось Владимиру Зеленскому, а замена выбывших комплексов новыми является и вовсе не выполнимой задачей. Об успехе российских «охотников за ПВО» решил рассказать Newsweek.

    В материале американского издания указывается, что военнослужащие действующей на СВО российской армейской группировки в тесном взаимодействии с операторами БПЛА, артиллерийских расчётов и наземных подразделений, в совместной боевой работе вывели из строя сразу 3 установки «Patriot».

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Дальность перехвата зенитной ракеты, выпущенной из ПУ "Патриота" в актуальной версии PAC-3 составляет 200 км. Поэтому потеря даже одной пусковой установки кратно снижает шанс остаться целым и невредимым для F-16 и любой другой дефицитной техники ВСУ. Источник изображения: РГ


   Такие новости на фоне передачи Воздушным силам ВСУ шести нидерландских истребителей F-16 выглядят не слишком оптимистичными для украинского командования.

   А мы вспомним, что американский ЗРК «Патриот» – это система ПВО, предназначенная для перехвата ракет до момента их попадания в военный объект. В качестве защитника наземного и воздушного периметра безопасности противоракеты MIM-104 способны перехватывать большие дроны, вертолёты и самолёты. В единый комплекс входит сама пусковая установка с ракетами, мобильная РЛС, блок управления, подвижный генератор электричества и антенная мачта.

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Источник: newsweek.com
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BI: ФАБ-3000 выступят в роли охотников на американские "Патриоты", если ВСУ отправит их на передовую
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