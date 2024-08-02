В случае глобального конфликта спутники из конкурирующей военной фракции внезапно станут "слепыми и глухими". Широкий высотный диапазон ЛК "Пересвет" именно для этого и предназначен.

В актуальном номере отечественного «Армейского сборника» вышла неанонсированная ранее статья с довольно-таки непрезентационным названием «Нейтрализуя быстрый глобальный удар», под которым скрывалось достаточно подробное описание сверхсекретной российской разработки, наличие оной в среде армейских подразделений РФ долгое время западными военными экспертами считалось лишь «ещё одним мифом из стана Москвы». Но оказалось, что комплекс, специально предназначенный для закрытых от широкой общественности спецподразделений отечественных РВСН, действительно существует не только в виде конструкторских набросок или более поздних детальных чертежей, а уже создан и апробирован, находясь в стадии боевого дежурства. Об этом пишет ТГ-канал «Военный осведомитель».

Как указано в журнальном материале за авторством кандидата технических наук А. Петрова и адъюнкта Д. Столярова, новейшая российская разработка создана в качестве ответа против принятой НАТО концепции превентивного действия «Быстрый глобальный удар».

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Появление "Пересвета" в стане российских войск без всяких кавычек можно назвать новой эпохой в сфере противодействия спутникам и разведывательным самолётам вероятного противника. Источник изображения: Военное обозрение





Так в качестве объектов для защиты «Пересвет» планируется использовать на стратегически важных объектах и периметрах с расположенными в охранном радиусе военнослужащими и приписанной частям РВСН техникой. Сам лазер будет защищать наземные объекты конкретно против спутниковой группировки вероятного оппонента, использующей в качестве модулей разведки оптико-электронные блоки наблюдения.

«Пересвет» будет действовать в активном режиме именно в период военного времени и непосредственно агрессии на территорию РФ. Сделано это будет, чтобы выключить «из игры» целые орбитальные группировки, под которыми надо понимать спутники НАТО.

В качестве тактико-технических характеристик заявлена максимальная высота поражения спутников оппонента, летающих на космической орбите до 1100 км, где площадь перекрываемого защитного периметра эквивалентна 180 километрам. «Пересвет» актуален ещё тем, что может работать самостоятельно – в полностью автоматическом режиме.