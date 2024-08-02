Теперь украинские гарнизоны логистического хаба Константиновка и Угледара разделены и сражаются "каждый сам за себя".

Донбасский город Угледар небольшой, но имеет важнейшее значение для украинской обороны и соответствующе укреплен, поэтому соответствующие выводы из прошлой зимней компании по освобождению этого населённого пункта были сделаны и тактический рисунок по подготовке новой армейской операции со стороны ВС РФ был изменён. Речь идёт не только о наступательной активности в округе Угледара, но и об обходе по дальним флангам самого поселения.





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Для этого 2 августа подразделением Шторм 1 ДВ была перерезана ключевая трасса Константиновка - Угледар. Об этом красноречиво свидетельствуют кадры воздушного объективного контроля, записанные разведывательным fpv-коптером самих «Штормов». В качестве привязки к местности видна не только сама дорога с сожженной на трассе украинской бронетехникой, но и установленный российский триколор. Соответствующее видео добавил ТГ-канал "Lastarmour"





Объективный контроль местности с установленным российским флагом. Источник изображения: ТГ-канал "Диванный Генштаб"





Теперь украинским военным придется искать альтернативные способы и логистические маршруты для обеспечения прежнего уровня поставок в осаждаемый Угледар. Сделать это как раньше из Константиновки уже не получится.

Из этого можно сделать однозначный вывод: пока на горизонте жаркое и сухое лето, снабжать угледарский гарнизон можно по многочисленным грунтовым дорогам, но с приходом дождливой осени снабжение качественно ухудшится.





Источник изображения: ТГ-канал "Lostarmour"





В оперативном плане теперь украинские отряды ВСУ в Константиновке и Угледаре оказались разделены, сражаясь уже «каждый сам за себя». И тут напрашивается вывод, если перерезанная сегодня трасса настолько важная, то почему украинский Генштаб не предпринимает действий чтобы её разблокировать. А объясняется всё просто – наличия свободных войсковых ресурсов под командованием Александра Сырского нет: скорее наоборот, острый дефицит ставит перед украинским командующим острые вызовы, заставляя выбирать, какие операционные направления стоит укрепить, а какие ослабить. В последнем случае высшее украинское командование может столкнуться с потенциальным обрушением обороны ВСУ на ослабляемых участках ЛБС.