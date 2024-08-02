Благодаря лампе бегущей волны широкополосный доступ в интернет станет доступным на всей территории России.

В XXI веке на всем протяжении обширной российской территории должен быть организован широкополосный доступ в мировую сеть Интернет. Для этого сотрудники «Росэлектроники», структурно входящие в ГК Ростех, спроектировали лампы бегущей волны. Последние при помощи спутников под названием «Экспресс-РВ» отправят на земную орбиту. Сам спутник относится к классу перспективных и предназначен, в том числе, для организации высокоскоростного интернета как в России, так и на Северном полюсе.

Как заявили в пресс-службе Ростеха, новое оборудование разработано в России и создано только из отечественных комплектующих. Главное назначение таких электронных модулей – «разогнать» мощность сверхвысокочастотной радиоволны. А ведь именно при помощи таких радиоволн и планируется повысить качество радиосигнала, принимаемого абонентами во всех укромных уголках нашей безразмерно большой страны.

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Специалисты Росэлектроники прокомментировали, что именно ламы бегущей волны являются одним из главных компонентов будущих спутниковых модулей. Потому что благодаря таким устройствам мощность распространяемого сигнала возрастает до сотни тысяч раз, а длительная работа гарантирует продолжительный доступ к спутниковому сервису.

Помимо преимущества в 150 тыс. часов безотказной работы новейшая разработка отличается и малым весом – готовое устройство весит примерно 1200 грамм, что явно меньше, чем все предыдущие проекты такого плана. Конкретно над лампами бегущей волны работали инженеры и проектировщики НПП «Алмаз», являющимся структурным подразделением «Росэлектроники».

Известно, что система спутников «Экспресс-РВ» будет перемещаться по высокоэллиптической орбите в диапазоне от 1000 до 40000 км и работать сразу в трёх диапазонах.