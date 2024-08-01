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Madarator
NYP: Из-за нехватки пилотов Киеву было отказано в поставках нужного количества F-16
Современный американский истребитель – это не танк, который передал и "забыл". Вылет и посадка самолёта требует многочасовых подготовительных и обслуживающих мероприятий.

   Анонсируемая на протяжении целого года поставка американских истребителей F-16 для нужд украинской армии всё-таки состоялась. Но радость официального Киева лишь «половинчатая». Почему так, разбирались журналисты из New York Post, высказавшие свое мнение на сей счёт.

   Согласно свежей публикации американского издания, в НАТО не уверены, что прошедшие за рубежом учебу украинские боевые пилоты и наземный персонал, в должной мере смогли освоить все нюансы и тонкости, как непосредственно полёта и выполнения боевых миссий, так и обслуживание самолёта до и после вылета. Поэтому, иностранным военным специалистам требуется время, чтобы оценить уровень подготовки украинских офицеров и техников, севших соответственно за штурвал F-16 и получивших доступ к технике на земле для её осмотра и диагностики. Именно по такой причине западные страны не торопятся осуществлять мечты Владимира Зеленского, заявившего месяцем ранее, что украинской армии необходимо примерно 300 единиц одномоторных американских истребителей.

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Правительство Нидерландов передало Украине лишь шесть F-16, что по мнению бывшего французского пилота Ксавье Тительмана, ход СВО не изменит никак. А с наибольшей вероятностью и сами станут жертвой перехвата российской истребительной авиации или наземной ПВО.

   О самих украинских офицерах ВВС, прошедших лётный тренинг в учебном центре F-16 в Нидерландах, известно, что учёба была многоэтапной. Но слушателей от Украины по итогу оказалось слишком мало, поэтому передавать сразу большое количество боевых единиц авиации не имеет большого смысла.

   И тут уже американская сторона пошла на встречу, изъявив желание допустить украинских военных до своей учебной программы. Правда по данным The Journal, учиться придется лишь один год, что гораздо меньше чем четыре года, необходимых для завершения обучения, например, датских лётчиков. Соответственно, качество потенциальной подготовки после 12-месячной учёбы у таких курсантов из ВСУ будет хромать.

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The Times: Нидерланды стали первой страной, передавшей Украине шесть истребителей F-16
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