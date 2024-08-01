Чего можно "добиться", получив лишь шесть истребителей, гораздо раньше показал 31 американский танк Abrams, с момента поступления которого на вооружение в ВСУ Украина продолжила терять территории. Продолжает она это делать и сейчас.

Истребители F-16, кадры с которыми разлетелись по соцсетям и публикациям западных информационных агентств, были поставлены Киеву страной из Европы. Первым правительством, передавшим Воздушным силам ВСУ американский одномоторный самолёт поколения 4+, стало нидерландское. Именно официальный Амстердам отправил Киеву шесть самолётов, информирует The Times. Случился этот момент лишь спустя 12 месяцев, когда публично, государства, представляющие военно-политический союз НАТО, пообещали это сделать.

Предполагается что на втором этапе украинская армия получит ещё несколько боевых воздушных машин. Но на этот раз в роли поставщика выступит Дания.

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Всего украинские политики и военные рассчитывали на 300 боевых единиц, но едва ли это желание будет выполнено. В качестве долгосрочной поддержки Украина может получить восемьдесят американских самолётов, но часть из таких бортов будет передана в виде разобранных комплектов, которые вряд ли удастся собрать, сообщается в публикации Times.

Одно из неоспоримых достоинств переданных F-16 – это их расширенный арсенал средств воздушного нападения, представляющих собой целый ассортимент ракетно-бомбового вооружения. Но как использовать его с максимальной эффективностью, если в воздухе продолжает доминировать российская авиация с её дальнобойными "ракетами-охотниками" Р-37М и непревзойденным С-400 "Триумф", чьи противоракеты имеют максимальную дальность пуска в 200 км, не подскажут и в Пентагоне.

Так же журналисты не стали скрывать, что отправка сложной авиационной техники была омрачена так и нерешенными вызовами в области подготовки украинских пилотов и наземного технического персонала, главной препоной для которых стали английский язык и периодические удары российской авиации и ракетных сил ВС РФ по предполагаемым местам базирования передаваемой техники.

Всё это вынуждает надеяться украинскому руководству на F-16 не как на орудие прорыва и достижения превосходства в атаках, а как на сугубо оборонительную платформу, замедляющую продвижение российской стороны.

Именно свежая публикация The Telegraph раскрыла детали о якобы первой боевой миссии украинских F-16, выступивших в роли мобильного воздушного ПВО, предназначенного для перехвата крылатых ракет большой дальности Х-101 и дронов-камикадзе семейства «Герань».