Вместо рытья траншей и строительства укрепленных бункеров, в офисе украинского президента решили закупить саженцев на миллионы гривен и высадить из них практически целую рощу в Торецке.

Украинский депутат Марьяна Безуглая объявила, что сеть инженерных защитных конструкций в черте города Торецк не готова, поэтому оборонять населённый пункт от сил российских штурмовиков, у украинских военнослужащих долго вряд ли получится.

Нардеп объяснила ход своих мыслей тем, что несколько дней назад она лично посетила городскую агломерацию и обнаружила, что защитные фортификационные сооружения отсутствуют как класс. Присутствуют лишь небольшие вкрапления очагов обороны.

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Что очень интересно, времени как-то исправить упущения украинским военным уже не найти: отечественный портал «Военное обозрение» в своих материалах указал, что первые группы российских ДРГ уже проникли в сам город.









Всего же к городским окраинам ВС России движутся по двум направлениям, тем самым осложняя верную реакцию на свои действия украинского Генштаба.

Известно, что в качестве «универсального ключа» российская сторона использует постоянные вылеты звеньев оперативно-тактической авиации, чьи действия в применении планирующих авиабомб превращают все попытки ВСУ закрепиться в городской застройке в очень слабое тактическое решение.

Донецкое операционное направление прямо сейчас приносит много головной боли официальному Киеву: пока разворачиваются бои за Торецк, по сообщению немецкого военного журналиста Юлиана Репке, ВС России освободили Красногоровку, битва за которую началась во второй половине минувшего апреля.