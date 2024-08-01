Почему настолько "лучший самолёт в мире" не приблизился к зоне боевых действий на пушечный выстрел, вопрос слишком риторический.

Кажется российским военным, увидевшим демонстрационное видео с полётом одномоторного лёгкого истребителя, пора потирать руки в предвкушении премии в 15 млн. рублей. Если информация подтвердится, что на кадрах, размещенных в украинских соцсетях, был действительно американский самолёт, то возможно в самом ближайшем времени мы увидим очередной триумф русского оружия.





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Максимальная дальность полёта в версии F-16C/D Block 50 с элементом возвращения в точку вылета составляет примерно 1500 км.





А тем временем в комментариях к видеокадрам было указано, что на записи демонстрируется полёт F-16 в Одесской области. Хотя на 100% сказать так, пока что не представляется возможным, отсутствуют хоть какие-то географические отметки, однозначно свидетельствующие о появлении в причерноморском регионе зарубежного образца авиатехники.







Та самая фотография якобы F-16 в районе Львова





Что интересно, ранее в мировой Сети всплыло фото, где так же утверждалось, что F-16 не только доставлены на Украину, но и летают. Причем для большей «достоверности» американский самолёт был якобы замечен над львовской ратушей. Хотя слишком дальние очертания воздушного борта не дают однозначного ответа – реальный самолёт это или виртуальный, сделанный при помощи фоторедактора.









Первым из крупных информационных агентств новость о том, что Воздушные силы ВСУ наконец дождались европейских F-16, переданных для усиления противовоздушной компоненты и наступательных возможностей украинской армии, опубликовал американский Bloomberg. В ТГ-канале «Русское оружие» пошли дальше и сделали предположительный вывод, что F-16 не просто добрались до украинских земель, но уже успели принять свой первый бой, выполнив миссию мобильного ПВО, произведя атаку на крылатые дальнобойные ракеты Х-101 и дроны-камикадзе «Герань».