Танки "Царь-мангал" своим дебютом ошеломили ВСУ и приблизили день освобождения донбасского города.

Передовые отряды российской армии смогли окончательно отсечь отряды украинских вооруженных сил от окраин Красногоровки, расположенной в донецком регионе. Об освобождении ещё одного города силами РФ, рассказал военный блогер из Германии Юлиан Репке.





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Немецкий журналист обозначил временные сроки, за которые изменения в тактике и новаторский подход в военном деле значительно помогли группам российских солдат и офицеров сломить ожесточенное сопротивление своих украинских визави и заставить реять российский триколор над ещё одним донбасским городом. Со слов Репке – три с половиной месяца жарких боёв и ВС России смогли установить контроль над каждым из районов городской агломерации Красногоровки. До начала СВО на территории периметра населённого пункта проживало порядка 16 тыс. жителей.





Один из знаменитых "Царь-мангалов", чья защищенность от беспилотных ударных fpv-коптеров помогла российской стороне с впечатляющей скоростью закрепиться в городской черте Красногоровки и ошеломить относительной непробиваемостью украинских операторов дронов-камикадзе.





Что интересно, Репке так же отметил начало штурма 15 апреля, когда зрители со всего мира увидели первые версии так называемых «танков-черепах», получивших прозвище в среде российских танкистов как «Царь-мангал».





Публикация Репке





Подтвердили освобождение города и отечественные ТГ-каналы, со стороны Украины оставление ВСУ городской черты лишь обозначил журналист и волонтёр Юрий Бутусов. Украинский портал Deep State, связанный с украинскими спецслужбами, полную потерю города отрицает.