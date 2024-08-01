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Madarator
Репке: Россия установила контроль над городом Красногоровка
Танки "Царь-мангал" своим дебютом ошеломили ВСУ и приблизили день освобождения донбасского города.

   Передовые отряды российской армии смогли окончательно отсечь отряды украинских вооруженных сил от окраин Красногоровки, расположенной в донецком регионе. Об освобождении ещё одного города силами РФ, рассказал военный блогер из Германии Юлиан Репке.


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   Немецкий журналист обозначил временные сроки, за которые изменения в тактике и новаторский подход в военном деле значительно помогли группам российских солдат и офицеров сломить ожесточенное сопротивление своих украинских визави и заставить реять российский триколор над ещё одним донбасским городом. Со слов Репке – три с половиной месяца жарких боёв и ВС России смогли установить контроль над каждым из районов городской агломерации Красногоровки. До начала СВО на территории периметра населённого пункта проживало порядка 16 тыс. жителей.


Один из знаменитых "Царь-мангалов", чья защищенность от беспилотных ударных fpv-коптеров помогла российской стороне с впечатляющей скоростью закрепиться в городской черте Красногоровки и ошеломить относительной непробиваемостью украинских операторов дронов-камикадзе.


   Что интересно, Репке так же отметил начало штурма 15 апреля, когда зрители со всего мира увидели первые версии так называемых «танков-черепах», получивших прозвище в среде российских танкистов как «Царь-мангал».


Публикация Репке


   Подтвердили освобождение города и отечественные ТГ-каналы, со стороны Украины оставление ВСУ городской черты лишь обозначил журналист и волонтёр Юрий Бутусов. Украинский портал Deep State, связанный с украинскими спецслужбами, полную потерю города отрицает.

#красногоровка #юлиан репке #битва за красногоровку #красногоровка освобождена
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Репке: В районе Очеретино российская армия взяла под контроль н.п. Новоселовка Первая
Репке: ВС РФ ускорили темп наступления и им будет достаточно 2-х лет, чтобы дойти до Киева
ВСУ неорганизованно приходится отступать из Красногоровки, из-за чего часть групп попадает в засаду
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