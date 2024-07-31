Даже если не присматриваться, любой плотник из школьного кружка российской школы сделает "копию" F-16 лучше.

Украинская армия вот уже два года ждёт обещанные европейскими союзниками с разрешения Пентагона легкомоторные истребители F-16, предназначенные для работы в качестве подвижных воздушных систем ПВО: ведь из-за повышенной результативности российских планирующих бомб, запускаемых с Су-34НВО, украинская оборона рассыпается, не в силах удержаться даже на инженерных сооружениях глубокой фортификации. Но вместо своевременной помощи западные союзники Киева находят тысячу причин, почему столь долгожданные истребители задерживаются.

И в качестве хоть какого-то временного решения украинские плотники и столяры предложили местным военным полноразмерный макет F-16. По задумке украинских умельцев, выполненный в масштабе 1:1 фанерный образец должен ввести в заблуждение российских наблюдателей. Вследствие чего на дешёвую конструкцию должны расходоваться дорогостоящие российские ракеты – ведь даже «Искандер», при всей массовости его изготовления в текущее время, стоит никак не меньше $1 млн.

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Для украинского детского городка пойдет, но никак для решения в пользу высокодетализированной ложной мишени.





Правда смелый замысел украинских кулибиных может «не сыграть» – трудно спутать «тяжеловесные» очертания фанеры и пеноблоков с гладким покрытием оригинального зарубежного продукта из мира авиации. А зримое отсутствие защитного фонаря от кабины лётчика в «деревянном F-16» лишний раз тому подтверждение. Не просматриваются у макета и стойки шасси – вместо них те самые пеноблоки.

Вероятно видят серьёзные ошибки в копировании зарубежного образца и сами украинские «конструкторы», предположительно в своих новых работах использующие всё, чтобы ввести в заблуждение российскую сторону.