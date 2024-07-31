Возведение новых ГЭС планируется завершить к 2035 году.

Согласно документу Генеральной схемы размещения электроэнергетики, к 2035 году в Амурской области должны появиться две гидроэлектростанции, получивших название Нижне-Зейская и Селемджинская. О новых перспективах генерации энергии на российском Дальнем Востоке рассказал руководитель отечественного Минэнерго – Сергей Цивилев. Важное для жителей дальневосточного региона объявление было сделано во время переговоров с областным руководителем Василием Орловым.

Помимо повышения энергообеспеченности, постройка новых двух ГЭС позволит улучшить устойчивость местных домохозяйств, промышленности и аграриев и обеспечить их дополнительной защитой от наводнений. По подсчётам отраслевых аналитиков постройка новых гидроэлектроустановок позволит защитить как максимум миллион человек. На сейчас процесс находится на этапе проектирования.

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Цивилев конкретизировал, что в проекте активно прорабатываются последствия воздействия возводимых ГЭС на природу, дабы потом всё это вынести на суд общественности.

Помимо постройки новых ГЭС, министр обсудил и питание Благовещенской ТЭЦ. Согласно новым идеям питание станции лучше обеспечить газом, чем экологически небезопасным углём. Кроме того, последний стал во всё больших количествах использоваться местными энергетиками для обеспечения станции. Второй причиной, почему от угля лучше отказаться, это потенциально скорое исчерпание угольного концентрата на близлежащем Ерковецком разрезе. Не подойдут варианты снабжения углем с иных разрезов, так как в этом случае «в игру» включаются факторы более сложной логистики и перегруженности ж\д веток. Всё это лишний раз говорит в пользу газификации Благовещенской ТЭЦ.