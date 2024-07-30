В Пентагоне с высокой долей вероятности пытаются скопировать российский гиперзвуковой "Авангард".

В США местные армия и ВМС провели межвидовые стрельбы гиперзвукового комплекса, но их итог испытаний для широкой общественности остался не вполне ясным. Речь идёт об использовании мобильной пусковой установки LRHW, имеющей второе название «Темный орел». Как пишет портал The War Zone, в целях недопущения случайного попадания в зону стрельбу гиперзвуковым вооружением, вышло специальное предупреждение, распространяющееся на летательные аппараты и морские корабли. Сделано это было 25 июля.

Подтвердили факты проверочных пусков и онлайн-сервисы, мониторящие в круглосуточном режиме воздушную активность.

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Со стороны авиации в контроле и тестах приняли участие воздушные судна NP-3D и WB-57F, где «Пятьдесят седьмой Эф» представляет собой спецверсию высотного судна от NASA. Так же в воздухе были замечены и военные версии бизнес-джетов Gulfstream.









Само армейское командование США не подтвердило слухи об испытании дальнобойного гиперзвукового оружия, но и не опровергло, хотя военные аналитики больше чем уверены, что событие было ничем иным, как проверочными стрельбами Dark Eagle.

О самом проекте LRHW известно, что он состоит из трех частей: пусковой платформы, стартовой ракеты и ударного боевого блока с функциями планера, обладающего скоростными гиперзвуковыми характеристиками. В момент пуска ракета-носитель выводит блок на высоту до 30 километров, но не пересекая условную линию земной атмосферы. Сразу после достижения максимально высокой точки полёта блок отсоединяется и уже самостоятельно летит к наземной цели.

По первоначальным планам такое оружие должно было появиться в армии США ещё в 2023 году, но позже срок сместился на год.