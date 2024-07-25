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Madarator
В Сети показали LRHW Dark Eagle – установки для запуска гиперзвуковых ракет со скоростью 21000 км\ч
Данное вооружение предназначено для силового противостояния в самом ближайшем будущем китайской и российской армиям.

  Кажется проваленные при Трампе и предыдущих президентах различные программы гиперзвукового вооружения армии США начали показывать позитивную динамику. И некоторые из ракет стали не просто вылетать из пусковых стендов, но даже долетать до цели, «не выключаясь» во время аварийных во всех отношениях стрельб. В частности достижениями может похвастаться наземный ракетный комплекс LRHW Dark Eagle, засветившийся во время Resolute Hunter 24-2 – учений с «холостыми» электронными стрельбами. Об этом написал ТГ-канал «Военный осведомитель».


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При грубой оценке, российским "аналогом" можно назвать отечественный "Циркон", отрывочные сведения о существовании контейнерной версии которого просочились в открытые источники.


   Со слов руководителя Управления ускоренного развития и критических технологий армии США, которые прозвучали в слишком категорично-оптимистичном ключе даже для Пентагона, разработка перспективного оружия для американской армии идёт семимильными шагами, «затыкая» за пояс всех потенциальных оппонентов. Вероятно такой крайне положительный посыл вызван одним успешным из многих запусков гиперзвукового комплекса Dark Eagle, закончившимся «ошеломительным» успехом со слов представителя США. Само испытание прошло в конце прошлого месяца. 



   Так же известно, что Dark Eagle будут отправлены в MDTF – новые войсковые формирования, создаваемые для оппонирования российской и китайской армиям. 

   О самой ракете «Темный орёл» известно посредством предварительных сведений, что гиперзвуковой разгонный блок сообщает ударной боевой части скорость до 20 600 км\ч, что эквивалентно темпу в 17 Махов. Пролететь LRHW в максимальном режиме способна около 3000 км.   

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