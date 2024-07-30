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Madarator
152-мм снаряд Мсты-С поразил очередной танк Abrams ВСУ
Большая масса зарубежного ОБТ и низкая подвижность сослужили очень плохую службу экипажу танка, которые захотели без помощи тягача покинуть знаменитый украинский чернозём. Но не срослось и не выгорело.

   Что бывает, наглядно показали кадры объективного контроля, на которых, благодаря повышенной самонадеянности украинского экипажа, американский танк Abrams M1A1SA остался навечно стоять в вязком черноземном грунте украинской лесостепи. Именно фактор абсолютной неприспособленности из-за ненадлежащих базовых тактико-технических характеристик, в особенности ввиду большой массы и слабой энерговооруженности силовой установки зарубежного образца, наглядно продемонстрировал, что создаваемый специально для песчаного грунта образец, не больно-то и пригоден для участия в боевых действиях на территории лесостепной зоны, коей является большая часть украинского театра боевых действий.


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Мста-С. Максимальная дальность ведения огня  выстрелом с газогенератором составляет 29 км.


   Свежую новость о том, что украинский Генштаб не досчитался уже 18-го американского танка, отправленного в одиночный боевой рейд, сообщило российское оборонное ведомство.


"На дворе" относительно сухо, но танк украинцев умудрился застрять и сухую погоду.


   Согласно официальной сводке российского МО, разведывательный дрон ВС России заснял момент поражения зарубежной бронемашины, забуксовавшей посреди прилесного участка. Соответствующие координаты мгновением ранее получили артиллеристы самоходной установки Мста-С, чей 152-мм снаряд без особого затруднения с первого выстрела переборол тяжелую броню танка.


Детонация после прилёта "Краснополя"



   Для поражения такой архиважной цели, экипаж российской самоходки не пожалел спецснаряд. В качестве оного был использован известный «Краснополь». Что интересно, боеприпас, который навел БПЛА «Орлан-30», попал в украинский ОБТ, летя по лазерной метке, незаметно «подсветившей» танк американского производства.

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