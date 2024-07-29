Украинскому Генштабу с момента падения Авдеевки так и не удалось в Донецкой области стабилизировать оборону ВСУ.

Падение украинской обороны в населённом пункте Прогресс в Донецкой области привело к тому, что на покровском операционном направлении для российской армии удалось перерезать важный логистический маршрут, установив контроль над железнодорожным полотном, проходящим через освобождённый участок ЛБС. Про это отечественным журналистам из ТАСС рассказали российские силовики. Причем альтернативных способов у украинского Генштаба перезапустить снабжение ряда украинских опорных пунктов, расположенных здесь, нет. Тем более продвижение российских вооруженных сил продолжается.

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А после освобождения поселения Евгеновка, находящееся восточнее н.п. Прогресс, усилиями штурмовиков ВС РФ были выровнены передовые позиции, что позволило снизить количество личного состава и техники, необходимое для удержания обороны, тем самым освободив часть подразделений для наступательных действий.

Новость о том, что Прогресс и Евгеновка перешли под контроль армии РФ, сообщило отечественное Минобороны в минувшую субботу. От Донецка до Прогресса расстояние эквивалентно 30 км.