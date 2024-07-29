Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Новая версия БМПТ "Терминатор" для защиты от Abrams и других танков стала оснащаться ПТРК "Атака-Т"
Обновленные машины поддержки танков помогут российским штурмовикам ещё быстрей продвигаться вперед.

    Прямо сейчас, хотя некоторые западные оружейные специалисты считают, что время классических танков безнадёжно кануло в лету, современные конфликты говорят совсем другое: без современных бронированных машин поддержки танков, таких как БМПТ «Терминатор», в конфликте текущей эпохи, отличающимся высокой мобильностью, делать нечего. Именно высокая толщина броневого покрытия и достойная огневая мощь, вкупе с энерговооруженным двигателем, позволяют отечественному «Терминатору» доказывать свою высокую полезность непосредственно на поле боя. Но специалисты «Уралвагонзавода» не почивают на лаврах, постоянно совершенствуя тяжелые боевые машины. В первую очередь речь идёт о «Терминаторах», собранных на основе Т-90А, получивших в качестве дополнительного вооружения ПТУР. Речь идёт о гранатомёте 9М120-1 «Атака-Т».


реклама

"Атака-Т" БМПТ-72 умеет бороться не только против БМП и современных танков, но способна приземлить даже вертолёт или низко летящий самолет. Источник изображения: invoen.ru


   И как объясняет автор блога «Русское оружие» Евгений Даманцев, совсем недавно экипаж осуществлял поддержку в атаке российских танков только высокоскоростными 30-мм пушками 2А42, но их мощи в текущих реалиях может быть слишком мало, если в качестве вероятного оппонента попадётся украинский Т-64БВ или американский M1A1SA, больше известный как Abrams.


9М120-1 «Атака-Т»


   При этом, в публикации ставится особый акцент, что в случае фронтального столкновения с лобовой броней зарубежного танка, ракета «Атаки-Т», оснащенная «двойной» кумулятивной боевой частью, вряд ли пробьет броню иностранного ОБТ, защищенного комплектом динамической защиты ARAT. Но вероятно авторы обновления считают, что случаи, когда российская бронемашина и Абрамс встретятся лицом к лицу без «подставки» боковых плоскостей, достаточно редки. Поэтому ударной мощи БЧ 9М120-1 вполне достаточно, чтобы сразить тот же Абрамс, если удар придется в заднюю или боковую часть тяжелой бронемашины. 

   Можно сделать вывод, что на БМПТ «Терминатор» возлагаются особые надежды в случае городских боёв, ведь оснащённые блоками ДЗ, российские образцы способны бороться против попаданий из актуальных версий ПТРК, имеющихся на вооружении в ВСУ – Milan-2T, Стугна-П и TOW-2.

#уралвагонзавод #бмпт &quot;терминатор&quot; #бмпт &quot;терминатор&quot; на базе т-90 #бмпт &quot;терминатор&quot; на сво #бмпт-72 #бмпт &quot;терминатор&quot; на шасси т-90 #бмпт «терминатор» #9м120-1 атака-т
+
Написать комментарий (0)
На Камчатке появятся самые высокие в России качели
В России в Нижнем Тагиле "случайно" засветился новейший тяжелый БТР на базе танка
Новая модификация танка Т-72 получила всестороннюю динамическую защиту
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
10
В Кыргызстане построят новую железнодорожную ветку — первую со времен СССР
1
Reuters: армия РФ начала применять фанерные «Герани» для нацеливания ракет на украинскую ПВО
6
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
Китай начинает строительства первой в мире АЭС на расплавленной соли тория
1
В Москве строят новую дорогу, которая станет дублером Калужского шоссе
+
Вслед за другими компаниями Volvo отказывается от полного перехода на электрокары к 2030 году
2
TWZ: Новый модуль Sniper создаст "смертельные сети" с помощью F-35 и истребителей 4-го поколения
+
Эксперты назвали 5 причин отказаться от покупки iPhone 16 и подождать iPhone 17
1
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
16
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
9
One UI 7 принесёт значительные улучшения для камеры Samsung Galaxy S24 Ultra
+
В Чечне началось возведение Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт
1
Apple стала шестой по объёму поставок смартфонов в Китае
1
Премьер Венгрии заявил, что несмотря на старания Запада, мир постепенно встаёт на сторону России
+
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
37
Утечка по Samsung Galaxy A06: рендеры и ключевые характеристики
+
Pixel 9 Pro XL появился в19-минутном видео на YouTube
+
Wizards of the Coast планирует выпускать 1-2 видеоигры в год до 2026 года
+
Китайские контрактные производители чипов отдают предпочтение заказам соотечественников
+

Популярные статьи

Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
229
Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
4
Windows XP в 2024 году - Часть 3
9
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
22
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
56
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
1
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
19
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
55
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
6

Сейчас обсуждают

Вера Ковальчек
04:34
Сумасшедший
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Clamwult
04:30
"Вендерлок висит исключительно на нвидиа и том же unreal engine". При этом "Амд крутит теже инструкции, что нвидиа, и физически не может лочить шейдерные модели как-то по особенному"... Понятно... Н...
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
Николай Метров
04:29
Почему я принципиально не вытираю жопу после того как посрал. 1. Туалетная бумага этого дорого...
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Gamandril
04:03
Что это за фигня из-под ногтей снова? Тебе в падлу потому что аргументов у тебя недостаточно. Все вокруг тупые - вот что ты изображаешь. Руководство к этой теме? Ты о чем вообще? Ты поливаешь всех гря...
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Nah Udoyk Onec
04:03
автор дурачок
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Владимир Платонов
04:02
Вот где ваши надёжные hdd, на 4-х Тб сдох 🤡
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Владимир Платонов
03:56
Сдд нынче стоят либо столько же, либо вообще дешевле, качество хдд упало и парой по надёжности они даже хуже ссд, так что нахрен хдд когда объемы не вываливаются за десяток Тб
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Kaabar
03:48
Да всё они просчитали. Он же сказал "отпраздновать толерантность общества". В переводе на русский - отпраздновать очередную победу извращенцев над терпилами, показать, что они могут нагадить на головы...
Организаторы Церемонии открытия Олимпийских игр в Париже извинились за скандальную пародию на «Тайную вечерю»
Андрей Савинов
03:36
Столько фото сколько за историю насыпали?
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
NuclearMissionJam
03:18
1. Она не переоценена, она проверена временем. Случаи, когда HDD выкидывали в помойку, их находили и продавали на блошке, а потом успешно ставили в комп и использовали доказывают что они надежны. SDD ...
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем