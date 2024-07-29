Обновленные машины поддержки танков помогут российским штурмовикам ещё быстрей продвигаться вперед.

Прямо сейчас, хотя некоторые западные оружейные специалисты считают, что время классических танков безнадёжно кануло в лету, современные конфликты говорят совсем другое: без современных бронированных машин поддержки танков, таких как БМПТ «Терминатор», в конфликте текущей эпохи, отличающимся высокой мобильностью, делать нечего. Именно высокая толщина броневого покрытия и достойная огневая мощь, вкупе с энерговооруженным двигателем, позволяют отечественному «Терминатору» доказывать свою высокую полезность непосредственно на поле боя. Но специалисты «Уралвагонзавода» не почивают на лаврах, постоянно совершенствуя тяжелые боевые машины. В первую очередь речь идёт о «Терминаторах», собранных на основе Т-90А, получивших в качестве дополнительного вооружения ПТУР. Речь идёт о гранатомёте 9М120-1 «Атака-Т».





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"Атака-Т" БМПТ-72 умеет бороться не только против БМП и современных танков, но способна приземлить даже вертолёт или низко летящий самолет. Источник изображения: invoen.ru





И как объясняет автор блога «Русское оружие» Евгений Даманцев, совсем недавно экипаж осуществлял поддержку в атаке российских танков только высокоскоростными 30-мм пушками 2А42, но их мощи в текущих реалиях может быть слишком мало, если в качестве вероятного оппонента попадётся украинский Т-64БВ или американский M1A1SA, больше известный как Abrams.





9М120-1 «Атака-Т»





При этом, в публикации ставится особый акцент, что в случае фронтального столкновения с лобовой броней зарубежного танка, ракета «Атаки-Т», оснащенная «двойной» кумулятивной боевой частью, вряд ли пробьет броню иностранного ОБТ, защищенного комплектом динамической защиты ARAT. Но вероятно авторы обновления считают, что случаи, когда российская бронемашина и Абрамс встретятся лицом к лицу без «подставки» боковых плоскостей, достаточно редки. Поэтому ударной мощи БЧ 9М120-1 вполне достаточно, чтобы сразить тот же Абрамс, если удар придется в заднюю или боковую часть тяжелой бронемашины.

Можно сделать вывод, что на БМПТ «Терминатор» возлагаются особые надежды в случае городских боёв, ведь оснащённые блоками ДЗ, российские образцы способны бороться против попаданий из актуальных версий ПТРК, имеющихся на вооружении в ВСУ – Milan-2T, Стугна-П и TOW-2.