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Madarator
Сразу три разведывательных БПЛА навели ракету Х-38МЛ на базу ВСУ в Херсонской области
Многоуровневая система объективного контроля подразумевает уничтожение военной цели особой важности.

   В истории российской СВО на Украине произошёл достаточно редкий случай, когда сразу несколько беспилотных разведчиков пришлось поднять в воздух, чтобы заснять кадры удара ракеты по ничем непримечательному колхозному подворью с обычным ангаром с украинским военным персоналом, затерявшимся в населённом пункте Бургунка херсонского региона. Наверняка в кирпичном укрытии находилось нечто ценное, для уничтожения чего была использована ракета, а кадры объективного контроля осуществлялись тремя разведывательными БПЛА.


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Масса боевой части до 250 килограмм превращает любой "бронированный сарай" в кучу фрагментов. Ракета с установкой дополнительных стартовых ускорителей может запускаться и с вертолётов ВКС РФ. Источник изображения: Рособоронэкспорт 


   Как пишет авторский канал Кирилла Федорова, фиксацией прилёта по сооружению с чем-то неизвестным осуществляли российские дроны, ведущие съемку сразу с нескольких высот и геометрических положений. В качестве средства огневого положения была выбрана ракета воздушного базирования Х-38МЛ, наводящаяся по лазерному лучу. В качестве оператора-наводчика выступил один из дронов.    

   Об этой авиационной ракете известно, что боеприпас класса «воздух-поверхность», благодаря модульности конструкции, является самым настоящим универсалом из мира отечественного ракетного вооружения, умеющего работать как против подвижных целей в виде бронетехники или надводного состава флота оппонента, так и против стационарных военных объектов, представляющих собой фортифицированные так и легкоуязвимые цели.   


Масштабная детонация после прилёта ракеты в ангар ВСУ


   Для таких миссий и идеально подходит осколочно-фугасная боевая часть. Хотя обширный боевой ассортимент ракеты предполагает установку и иных БЧ. При этом принцип многомодульности, использованный во время разработки корпорацией «Тактическое ракетное вооружение», позволил оснастить высокоточный боеприпас на выбор сразу несколькими головками наведения, начиная от полуактивной лазерной и активной радиолокационной, и заканчивая спутниковой навигацией и тепловизионной ГСН.

#разведывательные беспилотники #х-38 #х-38мл #удар ракетой по объекту всу
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