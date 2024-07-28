90% Красногоровки освобождено, а остатки украинской обороны из-за слабости подразделений сделать уже ничего не могут.

Как только передовые группы 110-1 бригады ВС России обозначили своё присутствие на северо-западном фланге украинской обороны в Красногоровке, остатки гарнизона ВСУ принялись хаотично отступать, отказавшись находиться на позициях, которые в течение ближайших суток могут быть окружены.

Из-за угрозы оперативного окружения украинские подразделения ускоренным темпом начали выход из потенциального котла.

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Для этого украинские крупные группы дробятся на мелкие отряды и пытаются просочиться на запад. Делается это под прикрытием бездорожной местности, так как появление на дорожном полотне ставит под угрозу весь отряд, ввиду нахождения в воздухе в режиме 24\7 беспилотных разведчиков и ударных fpv-коптеров российской стороны. Поэтому солдаты и офицеры ВСУ в качестве площадки для отступления сделали выбор в пользу обильных местных полей, что порождает риск внезапных засад ВС России. И действительно, как информирует Военная хроника, такие мероприятия отечественные спецназовцы устраивают.





Как указывается в том же источнике, под угрозой окружения находятся несколько взводов ВСУ, не сумевших вовремя разделиться на пехотные отделения и приступить к перемещению «на более выгодные позиции» за пределами городской агломерации Красногоровки.





Указывается, что теперь украинским силам придется держать оборону по линии Зоряное-Горняк. До этих населенных пунктов, контролируемых пока что ВСУ, остаётся 7,5 км.

Предполагается что после освобождения Красногоровки, битва за которую длилась 5 месяцев, российская сторона будет аккумулировать силы для удара по направлению к Покровску и Краматорску.