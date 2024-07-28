Дональд Трамп не изменяет себе и продолжает быть популистом.

Экс-президент США Дональд Трамп приехал на конференцию по криптовалютам в надежде стать флагманом для цифровой отрасли, чрезмерный контроль которой со стороны американского федерального правительства привел к тяжелому положению для таких цифровых активов.

Так, на встрече Bitcoin Conference 2024 в Нэшвилле 45-й президент Северной Америки сделал обещание, что сверхдержавой по биткоину и криптостолицей будет только единственная страна в мире, и это будут США. Для этого надо лишь единственное условие – избрать в кресло главы Белого дома 78-летнего политика. Об этом рассказывается в свежей публикации The New York Post.

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Как объяснил Трамп, именно его руководство позволит ощущающему «неимоверное» давление биткоину стать той цифровой валютой, цена которой покорит вершину и скинет с пьедестала стоимости золото.





Трамп так же заверил собравшихся, что Джо Байден и Камала Харрис были не правы, организовав широкомасштабную борьбу с криптовалютами. При этом должен потерять свое место и глава Комиссии по ценным бумагам и биржам – Гэри Дженслер. Последний отличился крайними мерами в отношении биткоина, «загнав» его стоимость под лавку. Потенциальное увольнение Дженслера вызвало обильные рукоплескания в зале. После чего Трамп заявил о планах создать консультативный совет по биткоину и криптовалютам при президенте США, члены которого огласят новые правила отрасли, позволяющие в потенциале подняться в цене цифровым активам и чувствовать себя гораздо уверенней инвесторам, пожелавшим поучаствовать в новой стратегии по цифровому инвестированию.

А мы вспомним, что в момент своей президентской каденции Трамп был гораздо менее оптимистичен в отношении биткоина, провозгласив реальной валютой лишь американский доллар. Но последние годы заставили Трампа изменить свое отношение к криптовалютам.