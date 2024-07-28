Для пополнения личным составом передовых подразделений украинцам предлагают вступать ВСУ даже под предлогом круглосуточного обеспечения электричеством в зоне боевых действий.

Пока одни спикеры ВСУ говорят о подготовке масштабного наступления украинской армии, пугающая действительность несколько отличается от благостной информационной картины, которую в сводках рисует украинский Генштаб. В особенности это касается ограниченности ресурсов, которые имеют свойство заканчиваться и крайне плохой ситуации с личным составом, исчерпаемость которого не подвергается сомнению. Новость о том, что для украинского военно-политического руководства ситуация в зоне боевых действий критическая, выпустила редакция Washington Post.

Украинские военные и иностранные эксперты рассказали американским журналистам, что на передовой царит уныние, которое усугубляет изматывающая жара. Как добиться видимого прогресса в противостоянии с российскими войсками, если нехватка войск становится всё заметней и ощутимей, никто очевидного рецепта не знает.

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По словам украинского сержанта с полевым позывным «Барт», на полях сражений царит «мрачный хаос», непосредственным организатором которого является украинское командование.

Ещё один украинский военный отметил, что российские военнослужащие отличаются смекалкой и получают тот самый бесценный боевой опыт, который конвертируется в адаптацию наступательной тактики. Всё это позволяет ВС России, как настоящей военной машине, продвигаться только вперед. Российские старшие офицеры умело планируют наперед наступательные действия, в непрестанном режиме довлея на украинские подразделения. Из-за этого ВСУ приходится отступать и отступать.

При этом, ударные дроны и разведывательные беспилотные аппараты, вкупе с массовым оснащением так называемых «окопных РЭБ», выводят текущие действия российской армии на новый уровень, заставляя украинский Генштаб жить в перманентном состоянии тревожности, резюмируется в публикации.