Тот самый случай, когда заканчиваются пехотинцы в ВСУ.

Не обладая преимуществом в бронетанковой компоненте, имея количественное и качественное отставание от ВС России по числу и ударной мощи бронетанковых подразделений, имеющихся в распоряжении украинской армии, на Украине местные оборонные инженеры пришли к выводу, что переломить ситуацию хотя бы гипотетически может помочь создание беспилотных аппаратов, взявших на себя миссию оптико-электронной поддержки и участие в качестве машин огневой поддержки в штурмах, как это делают российские броневики. Для этого отряды украинского ГУР в составе сил специальных операций взяли на вооружение идею, воплощенную в металл и электронные блоки управления украинскими инженерами, создавших самодвижущиеся платформы. Речь идёт о наземных многоцелевых дронах «Лють 2.0».





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Источник изображения: ТГ-канал "Русское оружие"





В качестве бортового вооружения на таких дронах установлены лёгкий пехотный пулемет с дистанционным приводом. Для лучшего взаимодействия с человеческим оператором по части боевой эффективности рядом с вооружением интегрирован блок наблюдения, оснащенный помимо классического телевизионного канала разведки в виде цифровой камеры, ещё и дополнительной надстройкой, выраженной в инфракрасном оборудовании, способном отслеживать тепловую сигнатуру потенциальной цели.









В качестве силовой установки транспорт управляется электрическими движителями, вращающими большие колёса, способные ввиду своей конфигурации прочно цепляться за заснеженные или болотистые участки передвижения.

Но вот что должно действительно должно огорчать украинских спецназовцев, российские операторы fpv-коптеров уже имеют опыт борьбы с аналогичными мобильными платформами, и вряд ли испытают затруднения, встретив данные образцы на передовой.