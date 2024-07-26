Разместить в тылу, наблюдая, как день за днём перемалывается украинская ЛБС, или постоянно рисковать, отправляя на ЛБС слишком дефицитные "Патриоты". Всё это для украинского Генштаба настоящая головная боль.

Российские авиационные планирующие боеприпасы ФАБ-3000 взяли на себя роль «охотника за западными ЗРК». Ведь именно бомбы-планеры – это одно из основных типов российского оружия, главная цель которых заключается в непосредственной угрозе для украинских ПВО, использующих американские установки «Патриот». Но всё должно было быть наоборот, считают военные обозреватели из зарубежного издания Business Insider.

Иностранная публикация начинается с того, что именно первые дни лета ознаменовались появлением в зоне боевых действий на Украине многофункциональных истребителей-бомбардировщиков – со стороны оперативно-тактических звеньев российской авиации, вооруженных 3-тонными бомбами. Подобные боеприпасы прямо сейчас получили свою «вторую молодость» и первостепенную актуальность, оснащаемые в промышленном количестве модулями планирования и коррекции.

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Зона сплошного поражения в 100 метров превращает место падения бомбы в тот самый легко узнаваемый "лунный ландшафт". Источник изображения: militaryrussia.ru





Именно использование УМПК превратило российскую авиацию в грозную силу, «неподсудную» зенитным расчётам украинской армии, не сумевшим при помощи передовых западных разработок что-либо противопоставить отечественному ноу-хау.

Рассмотрим поближе украинскую ПВО, состоящую из различных систем. Возьмем пусковые блоки С-200, которые вполне легко уничтожаются из-за их стационарного расположения. А если рассуждать об украинских мобильных установках С-300, то их слишком мало осталось в распоряжении ВСУ, а те что есть, легко обнаруживаются.





Источник изображения: Газета.ру





Единственное, на что осталось полагаться украинским расчётам, так это на дорогостоящий и передовой ЗРК Patriot. Именно этот американский комплекс, портрированный на колёсную платформу, «разбитый» на единичные экземпляры в усеченном составе, оснащаемые лишь одним радаром и одной ПУ, должны были стать действенной силой в отношении бомбардировочной авиации ВКС РФ, если бы не одно но: российские ФАБ-3000 со своей разрушительной мощью и дальностью полёта до 70 километров, очень легко превращаются в натуральную военную машину по уничтожению «Патриотов».

И тут у украинского командования остаётся лишь два варианта – оставить всё как есть и продолжать «прятать» ЗРК Patriot в глубине украинской территории, или отправить их поближе к передовой, увеличивая слишком сильно шанс быть уничтоженными, оставив ВСУ и вовсе без дальнобойных систем ПВО.