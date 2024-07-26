Для выплаты такого кредита Украине не хватит и тысячи лет.

В случае победы на президентских выборах США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, Украина может получить военную помощь на сумму в $500 млрд. Именно такими сведениями поделился с американскими журналистами Майк Помпео, бывший чиновник времен администрации 45-го президента Северной Америки, занимавший в своё время должности руководителя ЦРУ и госсекретаря.

Согласно сведениям от Помпео, ныне входящего в совет директоров одной из телекоммуникационных украинских компаний, если его прогнозы оправдаются, официальный Киев получит столько денег, сколько будет необходимо для приобретения практически всего ассортимента американского вооружения, в котором нуждается украинская армия. При этом мирный план Трампа по Украине «разблокирует» ограничения на любые типы оружия, которые появятся в ВСУ для атаки по российским целям.

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После такого в выгодном положении окажутся не только украинское государство, но и военно-промышленный комплекс США, а сам Трамп получит лавры «победителя России» и того самого миротворца, который смог немедленно остановить вооруженный конфликт между Киевом и Москвой.

В качестве аргументов в публикации приводятся реальные сведения, что во время своей прошлой каденции именно Трамп семь лет назад снял запрет на экспорт оружия Украине. После этого в ВСУ как раз и появились «тяжелые» противотанковые комплексы Javelin.

Вместе с тем издание не сообщает, а что если Владимир Путин не согласится на провокацию и вполне ответит в своём фирменном «асимметричном стиле».