Первый фильм серии в 2015 году собрал около $850 млн.

Инструкцию о том, как зарабатывать деньги, выпуская необычную мультипликацию, можно смело написать и распространять создателям полнометражного мультфильма «Головоломка 2», чей коммерческий успех позволил без видимых проблем сместить с пьедестала самого кассового анимационного фильма «Холодное сердце 2», принеся творческому подразделению Disney – фирме Pixar, порядка 1,462 млрд американских долларов, когда прошлый рекордсмен от Disney Animation смог заработать около $ 1,454 млрд.

Причем стоит учитывать, что кинотеатральная премьера еще не началась в стране Восходящего солнца, тем самым заметно с высоким потенциалом имея шансы сделать рекордную прибыль ещё больше. Там американский мультфильм начнут показывать с 1 августа.

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«Головоломка 2» стала первым фильмом среди всех новинок 2024 года, сумевшим преодолеть символическую финишную ленточку, позволившую продукту заработать 1 млрд. Для этого спринтерского забега продукту Pixar потребовалось всего 19 дней, что снова обновило рекорд мирового уровня для мультфильмов.









А мы вспомним, что «Головоломка 2» – это сиквел мультфильма 2015 года, в котором героиня заметно подросла. Теперь у Райли есть не только эмоции Отвращения, Гнева, Радости, Грусти и Страха, но и появились новые представители эмоционального ряда –Зависть, Хандра, Стыд, Ностальгия и Тревожность. Но именно старые приятели-товарищи среди эмоций позволяют девочке побеждать проблемы и продолжать действовать. По результату столкновения между старыми и новыми эмоциями развивается сюжетный конфликт, по итогу которого первые, более «пожилые» эмоции, превращаются в «подавленные».