В скором будущем согласно ожиданиям Илона Маска владельцы Neuralink будут действовать более эффективно, чем обычные люди.

Первый человек в мире, который получил вживлённый в мозговую кору имплант Neuralink, поделился рассказом про свою жизнь и каждодневный быт, и то, сколько времени он использует программно-аппаратное изобретение от компании Илона Маска. Речь идёт об Ноланде Арбо, пользующемся беспроводной технологией интегрированного чипа от 10 часов за сутки. По словам мужчины, дооборудование его тела электронным модулем не вызывает каких-то неприятных ощущений или усталости от блока. По его словам, Нейролинк ему будет нужен на протяжении всего времени. Такими мыслями он поделился с отечественными журналистами из РИА Новости.

По словам мужчины, в одну из бессонных ночей он пробудился в 2:00 и при помощи Neuralink провел в компьютерной игре около 20 часов, функционируя до 12:00 часов ночи следующего дня.

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Правда случай выше был исключением, в обычном режиме дня мозговой имплант используется примерно 10 часов, причем 240 минут обычно отводятся на взаимодействие с создателями технологии.

В интервью Арбо рассказал, что болезнь с ним приключилась после несчастного случая, но в начале этого года к нему на выручку пришла фирма, создавшая для головного мозга гаджет Neuralink. При помощи устройства нервные импульсы превращаются в электронные цифровые сигналы и таким образом позволяют по беспроводному соединению взаимодействовать мозгу Ноланда с персональным компьютером, манипулируя мышью и клавиатурой.