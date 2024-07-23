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Madarator
В Англии показали концепт истребителя GCAP, полёт которого может никогда не состояться
Но авторы проекта полны уверенности, что негативный сценарий исключен: ведь GCAP станет "одним из самых передовых и адаптируемых истребителей в мире".

   Пока самое богатое министерство обороны в мире – американское, понимает, что не потянет со своими огромнейшими финансовыми возможностями истребитель 5-го поколения F-35, сокращая с каждым годом приобретение новых самолётов, ввиду их всё возрастающей цены и платы за обслуживание, в Британии на знаменитом авиационном салоне в Фарнборо показали концепт истребителя сразу 6-поколения, выпуск которого в сотрудничестве с Японией и Италией, официальный Лондон планирует наладить в 2035 году.

   Как заявил топ-менеджер BAE Systems Герман Класен, все передовые работы над так называемым Global Combat Air Programme выполнены «на 99%», что подтвердило в своей публикации ИА Reuters.

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   И уже спустя год партнеры по бизнесу с BAE Systems – Mitsubishi Electric и Leonardo должны начать разработку боевой машины в 2025-м.  


Рендер "боевого истребителя будущего", настоящее которого туманно уже сейчас. Потянуть даже не выпуск, а разработку, "могут не только лишь все".

.

   Как было уведомлено в пресс-релизе, итальянская и японские фирмы ведут очень плотное сотрудничество с британской компанией, не забывая про официальные власти трёх стран, опрашивая их национальные армии на предмет требований к боевому истребителю 6-поколения.

   Как заявил Класен, новый планер с увеличенным размахом крыла превосходит более ранние прототипы и демонстрирует хороший оптимизм в отношении будущего проекта.

    Между тем куда менее полны нотками даже лёгкого оптимизма лейбористы из британского правительства, не желающие брать долгосрочных обязательств в отношении GCAP. Потому что в отличие от политики прошлого премьера Риши Сунака, новый глава в своем первом заявлении «потребовал экономить каждый пенс». Об этом было сказано в Breaking Defense.

#gcap #global combat air programme
1
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Tempest - представлен концепт истребителя 6-го поколения от Великобритании, Италии и Японии
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В Англии показали концепт истребителя GCAP, полёт которого может никогда не состояться
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