Но авторы проекта полны уверенности, что негативный сценарий исключен: ведь GCAP станет "одним из самых передовых и адаптируемых истребителей в мире".

Пока самое богатое министерство обороны в мире – американское, понимает, что не потянет со своими огромнейшими финансовыми возможностями истребитель 5-го поколения F-35, сокращая с каждым годом приобретение новых самолётов, ввиду их всё возрастающей цены и платы за обслуживание, в Британии на знаменитом авиационном салоне в Фарнборо показали концепт истребителя сразу 6-поколения, выпуск которого в сотрудничестве с Японией и Италией, официальный Лондон планирует наладить в 2035 году.

Как заявил топ-менеджер BAE Systems Герман Класен, все передовые работы над так называемым Global Combat Air Programme выполнены «на 99%», что подтвердило в своей публикации ИА Reuters.

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И уже спустя год партнеры по бизнесу с BAE Systems – Mitsubishi Electric и Leonardo должны начать разработку боевой машины в 2025-м.





Рендер "боевого истребителя будущего", настоящее которого туманно уже сейчас. Потянуть даже не выпуск, а разработку, "могут не только лишь все".



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Как было уведомлено в пресс-релизе, итальянская и японские фирмы ведут очень плотное сотрудничество с британской компанией, не забывая про официальные власти трёх стран, опрашивая их национальные армии на предмет требований к боевому истребителю 6-поколения.

Как заявил Класен, новый планер с увеличенным размахом крыла превосходит более ранние прототипы и демонстрирует хороший оптимизм в отношении будущего проекта.

Между тем куда менее полны нотками даже лёгкого оптимизма лейбористы из британского правительства, не желающие брать долгосрочных обязательств в отношении GCAP. Потому что в отличие от политики прошлого премьера Риши Сунака, новый глава в своем первом заявлении «потребовал экономить каждый пенс». Об этом было сказано в Breaking Defense.