Если прятать HIMARS, то только в подземелье, желательно за океаном. В остальных случаях на Украине он всегда уязвим для дальнобойных ракет "Искандера".

Череда неприятных ситуаций, продолжающих происходить с дефицитной для украинской армии реактивной системой залпового огня американского производства M142 HIMARS – продолжается. Именно так вдали даже от ближнего тыла американская установка РСЗО, благодаря беспрепятственно залетающим в глубокий украинский тыл отечественным разведывательным дронам с длиннофокусными объективами, сначала была своевременно обнаружена. После чего эта оперативная информация достигла командного пункта российских сил, а дальше географические координаты по цепочке отправились непосредственно расчёту ОТРК «Искандер».





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Соответствующие кадры объективного контроля, зафиксированные беспилотными разведчиками, были записаны в квадрате поселения Новопетровка Николаевской области, где бронированная установка была поражена в ангаре.





Первичная детонация после удара боевой части "Искандера" по защищенному укрытию украинского HIMARS





Информация о том, что это вовсе не «макет», красноречиво свидетельствует вторичная детонация боекомплекта, до основания разрушившая помещение и колёсное шасси M142. Пожар, окончательно всё «разуплотнил» на месте прилёта. Видео первым появилось в российском ТГ-канала «Изнанка».





Вторичная детонация и мощный пожар на месте прилёта. Однозначно так гореть "макет" не может.





Тем временем в украинском Генштабе удивленно чешут высокие лбы генералы ВСУ, которым, согласно «секретным планам» Владимира Зеленского, необходимо на конец лета, либо начало осени, подготовить свежий план украинского контрнаступления для появления у Киева «сильных переговорных позиций» с российской стороной накануне предполагаемого мирного договора с Москвой.