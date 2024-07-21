Соответствующие кадры объективного контроля наглядно демонстрируют, что безопасная логистика в приграничье для ВСУ – проблема из проблем.

Украинское военное командование сильно рисковало, отправляя через приграничные территории на усиление своего донецкого операционного направления крупные железнодорожные эшелоны, практически под завязку набитые западной военной техникой и войсковыми подразделениями. Но иного выхода у украинского Генштаба и не было, так как после потери Прогресса в ходе вчерашних боёв оперативная обстановка на местах требовала как можно быстрейшей реакции и стабилизации – для дальнейшего воспрепятствования успешной наступательной активности ВС РФ.

Для этой цели генералы ВСУ отдали приказ на отправление двух военных эшелонов поближе к Донецкой области, следовавших через харьковский регион, где их и застигли ракеты ОТРК «Искандер». Речь идёт об ударе в квадрате населённого пункта Барвенково. Именно здесь ударные части оперативно-тактических ракет попали ровно в ж\д состав, когда соответствующие кадры объективного контроля были записаны малошумным, благодаря электрическому двигателю, беспилотником S350M «Supercam» c инфракрасной надстройкой к длиннофокусному объективу.

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ОТРК "Искандер" на полигонных учениях. Источник изображения: Газета.ру







Прекрасная работа операторов дронов оптико-электронной разведки продемонстрировала, как ракеты 9М723-1 атаковали важную военную цель принадлежности ВСУ.





И уже в отечественном МО огласили, что атаке поверглись поезда, перевозившие по 20 платформ, предназначенных персонально для 41-й мехбр украинской армии.

Кадры объективного контроля, записанные дроном-разведчиком Supercam.



По результату сверхточных ударов бригада ВСУ лишилась потенциального подкрепления в виде 14 американских броневиков повышенной проходимости MaxxPro, 10 бронированных канадских машин Senator, БТР, БРМ, грузового автотранспорта и многого другого. Всего под осколочное поле попало порядка 60 транспортных единиц ВСУ.