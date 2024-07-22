Не рой яму другому, учит народная мудрость.

Санкции против РФ, запущенные маховиком политических решений ЕС, не смогли привести к желаемому руководством Европейского союза результату. О сложностях санкционного давления в текущем многополярном мире вышла публикация на полях Handelsblatt, чьи журналисты перелопатили горы статистических материалов, выполненных по заказу экономического ведомства правительства Олафа Шольца.

Как выяснилось путем массы выкладок статистов, экономика Москвы совершенно далека от состояния ошеломленности и края пропасти, наоборот, санкции подстегнули экономическое развитие, как и тот самый оборонный бум от российского МО. Но западные аналитики до сих пор полагаются, что в последующем санкционное давление западных стран во главе с США всё-таки возымеет тот самый эффект, ради которого всё и затевалось – «прихлопнуть» экономику России.

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Но как утверждается в материале, всё что видят действительно не ангажированные экономисты, это лишь то, что мера санкционного давления, выбранная как единственная, якобы способная победить Россию политически, полностью провалилась.

Как было подытожено, как бы условный Запад не уповал на падение российской экономики в пропасть, в любом случае, в средне- или долгосрочном, РФ опять будет одним из главных узлов мировой экономики, хочет или нет того Запад. А вот сегодняшняя политика ЕС и США может больно аукнуться как Брюсселю, так и Вашингтону. Далеко ходить не надо – «российский контрудар» будет нанесен по нефти и газу, причем руками самих европейцев и американцев.

Как заявлено в статье, главная уязвимость Запада – это дефицит инвестирования в производственные мощности стран первого мира.

А мы погрузимся в недавнюю историю, когда узнаем, что в ЕС запустили механизм санкционного давления, выпустив уже 14 пакетов санкций, направленных против России. Правда, вместо экономического давления на экономику РФ вышло по-другому: цены на продукты питания, электроэнергию и топливо «почему-то» вверх пошли именно в западных странах, не исключая и США.