Такая техника в лучшем случае сможет защитить только западные области Украины, но только до появления в украинском небе "Кинжалов".

Украинский президент Владимир Зеленский, почему-то надеясь, что передача украинской армии целого сонма дорогостоящих и высокотехнологичных американских зенитно-ракетных систем «Patriot» поможет переломить угрожающую ситуацию в оппонировании российским вооруженным силам, частично добился своего. Речь идёт о поступлении в ВСУ и переданного немецким правительством ЗРК «Патриот», принадлежавшего ранее бундесверу. О чем в минувшее воскресенье заявил лично Зеленский. Хотя по словам того же главы киевской администрации, для «полной безопасности» Украины и ВСУ необходимо не менее 25 систем «Патриотов». Ведь именно тогда как утверждает украинский общенациональный лидер, удастся полностью защитить украинское небо.





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Теоретически самые современные ракеты Патриота – PAC-3, могут перехватывать гиперзвуковые "Кинжалы", а практически даже "Искандеры" преодолевают защитный купол американских ЗРК и уничтожают наземные пусковые установки ЗРК и дефицитные радары.





Вместе с тем, такое заявление полностью безосновательно: даже самые богатые западные страны, чей бюджет во много раз превышает украинский, не могут позволить себе этого – во-первых, если территория государства большая, то удаётся прикрыть лишь только ограниченные по размеру зоны, а во-вторых, противоракетные системы, в особенности самые современные и производства США – вещь довольно дорогая сама по себе, а производство в современных реалиях, где большое количество американской военной техники производится по так называемой модели аутсорса за рубежом, расширить до масштабов производимой в эпоху противостояния с СССР – не получится, так как это противоречит модели рыночной экономики, которая в настоящий момент в США больше фондовая, чем основанная на реальном секторе.