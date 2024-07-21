Из-за неоправданно жесткой военной политики Владимира Александровича биться за каждое село, скоро украинская армия вообще останется без линейной пехоты.

Украинской армии и её отдельным подразделениям на покровской ЛБС практически не позавидуешь: несмотря на строгий приказ украинского Генштаба удерживать любые позиции «до последнего» и сражаться даже за развалины окраин, когда под контролем ВСУ остаётся крайнее убежище во всех смыслах, части украинских отрядов приходится отходить, чтобы не быть окончательно разбитыми на полях сражений. Так стало известно, что украинскому арьергарду пришлось практически без прямого огневого конфликта уйти из-под защиты мощного укрепрайона, расположенного в квадрате между н.п. Прогресс и поселением Лозоватское в Донецкой области.





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Как пишет отечественный ТГ-канал «Шепот», за время контроля обозначенной в описании выше местности, инженерные подразделения ВСУ смогли обустроить фортификационный район небывалой крепости, сравнимый с той самой линией Мажино французской армии эпохи ВОВ.

Предполагается, что сделано это было для сохранения личного состава, оказавшегося практически как на ладони перед расчётами российской ствольной и миномётной артиллерии, после того, как невероятно важный посёлок Прогресс был взят практически сходу во время вчерашней битвы, из-за чего местные высоты оказались под контролем ВС РФ.





За сутки на так называемом Гродовском участке ЛБС удалось освободить практически 4 кв. км. Источник изображения: ТГ-канал "Шепот"





Теперь российские подразделения движутся «жестким катком» сразу на два направления – север и юг, охватывая широкой дугой украинские позиции и выравнивая ЛБС.

При этом, Лозоватское было очень удобно оборонять, потому что природа «постаралась» его естественным образом укрепить – тут тебе и пруд, посадки и, наконец, многочисленные украинские траншеи. Но украинская армия решила уйти с обустроенных и совсем не разрушенных позиций. Покровское операционное направление по-прежнему составляет одну из самых главных головных болей украинского Генштаба.