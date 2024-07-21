Кадровый голод и строгое немецкое законодательство превращают немецкую разведку даже в дружественном кругу разведок НАТО в натуральное посмешище.

В Федеральной разведслужбе ФРГ не хватает операторов разведки и сотрудников. Кадровый дефицит, причем масштабный, прошелся катком по BND. О серьёзных проблемах немецкой разведывательной элиты рассказывается в свежей публикации Bild, имеющей осведомленные источники в немецком правительстве.

Как заявили информаторы в беседе с германскими журналистами, у BND прямо перед самым носом маячат две главные проблемы – отсутствие необходимого количества операционных агентов и правовые ограничения, наложенные немецким законодательством, когда любой, даже самый малозначительный шаг сотрудников разведки требует многочисленного, а порой и многодневного согласования разномастных чиновников большого количества гражданских ведомств.

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Силы специально назначения. Наверняка один из таких операторов прямо сейчас находится на Украине в составе сил ВСУ.





К настоящему моменту в немецкой разведке проходят службу около 6,5 тыс. офицеров и рядовых сотрудников, при этом 700 вакансий остаются незакрытыми. Что интересно, большинство работников BND с большим рвением пытается отстоять свое право однодневной работы раз в неделю по удалённой схеме.