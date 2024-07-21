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Microsoft: Глобальный технический сбой затронул работоспособность 8,5 миллиона устройств с Windows
Если такое смог сделать простой антивирус – то что могут сделать китайские или российские хакеры, объединив свои силы?

   Пресс-служба корпорации Microsoft довела до общественности сведения, что глобальные перебои 19 июля привели к критической неработоспособности только 1% устройств, где был инсталлирована ОС американской компании. Именно 8,5 млн устройств с предустановленной Windows отказались нормально загружаться после крайне неудачного обновления от CrowdStrike, когда работоспособность множества серверов и персональных компьютеров была подвержена риску стать неисправными из-за программной ошибки.

   Производитель операционной оболочки сделал признание, что случившийся случай станет своеобразным водоразделом, за которым непременно последует существенный экономический урон и социальный отрицательный фактор, всё из-за того, что сбой вышел слишком глобальным и «прошелся молотком» по организациям, затронутым в непосредственной нормальной работе критически важных сфер.

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   А мы вспомним, как в минувшую пятницу по всему земному шару отказались нормально запускаться серверы и персональные компьютеры, чья аппаратная оболочка имела программную надстройку в виде ОС Windows. Тут же начался период нестабильности в работе банковских организаций, мобильных операторов связи и сети Интернет, западных масс-медиа и аэропортов. После этого рыночная стоимость прямого виновника происшествия – фирмы CrowdStrike, упала на 14%. Официальные представители производителя антивируса объяснили, что виноватой в глобальном сбое оказалось последнее обновление программы-защитника Falcon.

     Как рассказал сооснователь бюро по «белому взлому» SpbCTF Влад Росков, программный баг активировался во время входа защитного модуля в ядро системы, после чего ОС Windows не могла загрузиться.

#microsoft #глобальный сбой windows
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