Без поддержки очередного дедушки Киеву будет очень трудно рассчитывать на победу с Россией.

Украинский президент не исключает возможности переговоров с Москвой из-за плохой оперативной обстановки на передовой и ситуации политической неопределенности в Вашингтоне. С таким заявлением вышел журналистский материал американского CNN после информации от отставного посла на Украине – Джона Хербста.

Экс-дипломат сделал предположение, что прошедший на днях телефонный звонок Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, как самым вероятным кандидатом на новое пришествие в Белый дом – это тот самый сигнал, предназначенный будущему главе Овального кабинета.

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По Хербсту, Зеленский не откажется от мира, если мир между Россией и Украиной будет справедливым.





Как объяснил бывший высокопоставленный функционер, новая готовность Зеленского к гипотетическим переговорам вызвана недавним ударом по киевской военной и иной критической инфраструктуре города, сложной обстановкой в зоне боевых действий для ВСУ и самой вероятной победой кандидата от республиканцев – Дональда Трампа. А ведь именно Трамп публично объявил, что в его силах, как только он станет главой США, урезать помощь украинскому государству.

Отставной посол объяснил, что Зеленскому не остаётся ничего другого, как реагировать на последние изменения в предвыборной гонке за океаном, когда напарником Трампа может быть выбран Джей Ди Вэнс – куда более сильный оппонент будущим проектам помощи Украине.

Рассказывая про свои переговоры по телефонной линии с Дональдом Трампом, в ходе своего общения Зеленский назвал первого «президентом», хотя выборы только в грядущем ноябре.