А как же знаменитое "будем сражаться дальше"? Владимира Александровича прям жалко.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил удивить видавшие виды политическую публику и заявил, что Украине следует отказаться от требования возвращения границ 1991 года. Следующим шагом необходимо дать права русскоязычным жителям Украины, как «компенсации» для Владимира Путина.

Соответствующими предложениями Джонсон ознакомил в свежем выпуске для Daily Mail, поделившись ожиданиями от личной встречи с Дональдом Трампом.

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По мнению Трампа, проигрыш Украины – это сильное поражение и для США. Поэтому дальше будет «больно» и Тайваню от КНР и Израилю от «Хезболлы». Поэтому для будущей администрации Вашингтона остаётся не совсем приятный выбор: перестать быть мировым гегемоном или ввязаться в мировой конфликт.

Поэтому по Джонсону, Трамп обязательно «победит» Россию, заставив СВО завершиться как можно быстрее миром. Согласно этим условиям Украина получит границы 24 февраля 2022 года, что есть как раз то самое «без требования по границам 1991 года». И после этого Украина должна вступить в ЕС и НАТО.









В качестве продвижения по такому треку британец предлагает интенсифицировать помощь ВСУ, ускорить темп таких поставок и отменить ограничения на удары вглубь российских земель.

После укрепившиеся украинские силы станут гарантом безопасности в Европе, тем самым сэкономив деньги США.

В качестве уступок Владимиру Путину предлагается защитить украинских граждан – носителей русского языка и восстановить глобальное сотрудничество между США и РФ.

Какой смысл Владимиру Путину соглашаться на «план Джонсона», если прямо сейчас наступают ВС РФ, а не украинская армия, а в случае 100-кратного роста помощи ВСУ возможно будут «ядерные осадки», бывший премьер объяснить не удосужился.