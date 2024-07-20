Не слишком ли рано Владимир Александрович стал быстро переобуваться, ведь президентские выборы в США только через три месяца.

Владимир Зеленский, желая переговорить с Дональдом Трампом по телефону, как вероятным новым лидером США, после осуществления своей цели в последующем текстовом сообщении назвал Трампа президентом. Хотя как мы помним, в США, несмотря на все словесные огрехи Джо Байдена, президентом остаётся как минимум до января 2024 года 81-летний политик.

В ходе текстового сообщения Зеленский рассказал, что он готов договариваться с Трампом во время личных переговоров – как прийти к миру.

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А мы напомним, что после неудачного покушения на Трампа, когда пуля стрелка задела из-за неожиданного поворота головы лишь ухо экс-президента, шансы не переизбрание его резко возросли.

При этом держим в уме, что именно Зеленский стал самой настоящей проблемой для миллиардера, когда во время прошлых событий стал главным катализатором для импичмента Трампу, передав демократам сведения, что якобы Трамп на него «давил» во время телефонного разговора, предлагая дать показания на сына Джо Байдена – Хантера Байдена, и прямого вмешательства украинской стороны во время прошлых президентских выборов, когда против ближайшего соратника Трампа – Пола Манафорта, бывшего руководителя избирательной компании 2016 года, когда бизнесмен и стал первый раз президентом, было возбуждено уголовное дело в США по сотрудничеству Манафорта с Януковичем. Всё это так же негативно повлияло на Трампа.

Разумеется всё это Дональд Трамп держит в уме и вряд ли простит самые прямые попытки скинуть его сначала с президентского кресла, а потом во время прямого сговора Зеленского с демократами не допустить Трампа в ходе избирательной компании 2020 года опять в Белый дом.