Отечественные специалисты изучают находку

Российские военные на одном из операционных направлений в СВО захватили передовую разработку украинских инженеров – перспективный дальний дрон-камикадзе с установленной реактивной установкой. Новость о том, что теперь отечественные специалисты с глубоким удовольствием проводят реверс-инжиниринг иностранной разработки с возможным прицелом на будущее – создать нечто подобное, но уже для российской армии, рассказал в беседе с журналистами из пула РИА Новостей Дмитрий Кузякин (руководитель центра комплексных беспилотных решений).

По словам генерального директора, украинская разработка, благодаря плотной интеграции реактивного двигателя в общую конструкцию, менее уязвима для противодействия российских комплексов РЭБ и ПВО, потому что резким реактивным импульсом преодолевает опасный участок значительно быстрее своих более старых собратьев, использующих в качестве движителя силовой импульс от электромоторов.

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Украинский дрон самолётного типа "Лелека-100". Источник изображения: ТГ-канал Романа Старовойта





Но есть и недостатки у такой конструкции, объяснил Кузякин. В новом дроне ради высокой скорости пришлось отказаться от низкой цены готовой продукции и снижения потенциальной «дальнобойности».