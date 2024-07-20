Наибольшее число таких богачей живут в Нью-Йорке.

В 2023 году число «слишком богатых» людей, чье состояние не менее 30 млн. долларов, выросло на 8%. А их суммарное состояние увеличилось на 7%. К концу прошлого года эта цифра стала равняться 49 трлн. долларам. Главным фактором в этом направлении послужил фондовый рынок, чей рост благоприятствовал дальнейшему увеличению состояния сверхбогатых. Об этом решил рассказать канал CNBC.

Соответствующий отчёт выпустила фирма Altrata. И согласно сведениям аналитической компании, наиболее весомая часть обеспеченных выпала на долю США.

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Прямо сейчас известно об 426 300 людей, чье богатство измеряется суммой от 30 млн. американских долларов. Именно такие граждане относятся к классу персоналий со сверхвысоким чистым капиталом, коротко называемым UHNW.









В США доля таких людей подросла на 13%, достигнув отметки в 147 900 человек. Грубо говоря, в Североамериканских Штатах проживает примерно одна треть от общего количества в мире класса UHNW. Если брать статистику по городам, то наибольшее число сверхбогатых граждан находится в Нью -Йорке. На втором месте Гонконг. Третье и четвертое место соответственно делят Лос-Анджелес и Токио.

И по прогнозам финансовых аналитиков, уже через пять лет количество сверхбогатых подскочит ещё на 38%, став равным 587 600 людям. Разумеется пойдет в рост и совокупное состояние таких жителей Земли. Значение такой набравшей планки будет равно 19 трлн. долларов, что послужит «палочкой-выручалочкой» для фирм, обслуживающих интересы сверхбогатых.