Нечто похожее есть и в России, правда вместо РЭБ будут использоваться кинетические варианты поражения.

США к концу 2024-го года хотят установить новые установки радиоэлектронной борьбы на собственной территории, сообщает информационное агентство Bloomberg.

Предполагается, что основная цель таких комплексов превратить спутниковые группировки РФ и КНР в «набор бесполезных железок», летающих в космосе и не причиняющих вреда, если начнётся глобальный вооруженный конфликт с официальным Вашингтоном.

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Согласно сведениям американских журналистов, передовая система уже прошла стадию испытаний и будет использована как «молот» для нарушения нормального функционирования коммуникационных спутниковых возможностей китайской и российской орбитальных группировок. Правда уничтожать полностью собственность китайского и российского правительств со стороны американского правительства не планируется – из-за гипотетического загрязнения планетарной орбиты космическими «отходами».

Примерно 11 из 24 таких систем РЭБ будут развернуты в ближайшее время до начала 2025 года.

Вместе с тем в России более упрощенный подход, где в случае конфликта с США спутники оппонента будут попросту поражаться кинетическим оружием для полного исключения угрозы.