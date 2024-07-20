Уже сейчас наиболее умным украинцам предлагают переехать в село, где "продержаться" зиму будет легче всего.

Выбранная российским Генштабом тактика ракетных ударов по украинской энергетике, истощила украинское государство, а ближайшая зима станет для Владимира Зеленского, как общенационального лидера, критической. О непростом предстоящем выборе для военно-политического руководства рассуждали в свежей публикации Berliner Zeitung.

В материале обсуждается, что ближайшие холода больно укусят большинство украинских граждан из-за того, что глобальные повреждения, причиненные украинским энергообъектам, так и останутся не исправленными. И уже даже текущим летом все очень плохо – практически везде на территории Украины электричество если есть, то только лишь до шести часов в сутки.

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В журналистской статье от первого абзаца до последнего красной нитью проходит основная мысль, что Киеву придется смириться с ситуацией и пойти на мир на условиях Кремля.









При этом крайнее упорство Зеленского вряд ли поможет, потому что 86% генерирующих мощностей, по словам специалистов, утрачены. ТЭС, которые до СВО имела Украина, либо серьёзно повреждены, либо полностью выведены из строя.

Информация о том, что будущий отопительный сезон мало чем будет отличаться от библейского армагеддона, была получена от бывшего министра топлива и энергетики Украины, когда Иван Плачков заявил, что лучшее решение для большинства простых украинцев – это переместиться в села, где жилые постройки топятся дровами.

Причем отключение электричества наиболее больно «укусят» жителей украинских многоэтажек, когда без отопления могут остаться жители, живущие на десятом этаже или выше. Всё из-за веерных отключений света, когда перестанут работать мощные насосы, подкачивающие воду.