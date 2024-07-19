Украина всё не оставляет надежды на успешное контрнаступление перед гипотетическим началом мирных переговоров с Россией.

Французское правительство разрабатывает новый пакет военной поддержки для украинской армии, состоящий из 18 тяжелых гаубиц Caesar, броневиков VAB и танков лёгкого класса. Соответствующей информацией располагает канал France 3, ознакомившийся со списком французского МО.

Согласно данным «Франс 3», под конец этого года в пятую республику будут переброшены около 2100 украинских солдат и офицеров, предназначенных для прохождения боевой подготовки, рассчитанной на 2 месяца. После обучения должна «получиться» новая бригада, одновременно оснащенная вооружением и амуницией.

реклама

По документу получается, что подразделение бригадного уровня получит 128 бронированных машин VAB, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar и лёгких танков в количестве 24 единиц.

Так же французское правительство передаст для нового украинского формирования пехотные ракеты, грузовики и антенны-сканеры.





Производится с 2004 года и стреляет на расстояние более 50 км реактивными снарядами. Источник изображения: armedman.ru





Эммануэль Макрон, как президент Франции, в своем недавнем выступлении рассказал, что ведомая им страна во что бы то ни стало не перестанет помогать Украине, так как «Россия не должна победить».

А мы тем временем вспомним, что тактика передачи вооружения во вновь сформированные войсковые подразделения «не сыграла» в прошлом. Такие выводы можно сделать хотя бы по крайне сомнительным итогам украинского контрнаступления 2023-го года, когда точно так же новые бригады, состоящие из подготовленных инструкторами НАТО солдат и офицеров, без отсутствующих в своем составе ветеранов ВСУ, практически ничего не показали на поле боя в Запорожье, потеряв большое количество личного состава и иностранной бронетехники.