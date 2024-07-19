Отечественная продукция дешевле зарубежных аналогов и прочнее.

Научные сотрудники Мордовского госуниверситета без всяких кавычек смогли создать уникальный материал, необходимый в строительстве: для его изготовления можно использовать отходы из той самой многослойной упаковки пищевых продуктов, которую мы все знаем как технология TetraPak. Вспомним, что эта технологическая композиция состоит из полиэтилена, фольги и картона. При этом соответствующим образом переработанное сырье сгодится как для классического строительства, так и для изготовления мебели.

В ВУЗе прокомментировали, что получающийся после соответствующей переработки полимер станет идеальным выбором для производства напольных и покрытий для стен, перегородок для мебели и мебельных фасадов. И даже тротуарная плитка может быть спрессована из такой полимерной композиции.

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Так же ученые университета рассказали, что освоенная технология не является простой: для её успешного выполнения необходимо множество этапов: именно это гарантирует правильное «фракционирование» элементов, после чего появляются алюминий, полиэтилен и картон.









Но в МГУ им. Огарева пошли более простым путем: перед выпуском готовой продукции полиэтилен низкого давления нагревают до температуры 150 градусов, а после плавят. Дальше в образовавшуюся субстанцию добавляют песчинки упаковки размерами менее 400 мкм. Как только полученный таким способом композит перемешали, субстанцию добавляют в форму и охлаждают.

И если сравнить новый материал с конкурентной продукцией от других производителей, то собственная разработка университета, по словам доцента вуза Антона Кузьмина, по себестоимости до 3 раз дешевле из-за повторного использования отходов, как и прочность, с повышенным свойством упругости.